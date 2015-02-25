《独家新闻》纽约梅隆银行就外汇交易诉讼与美国当局洽谈和解--消息

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约2月24日 - 知情消息人士称，纽约梅隆银行 正在与美国司法部及纽约州总检察长进行磋商，欲就该行在外汇交易中欺骗客户的指控达成和解。
纽约梅隆银行上周披露将计提5.98亿美元费用，其正寻求解决面临的“绝大多数”外汇诉讼，但未具体说明哪些案件。
该行面临包括集体诉讼在内的数宗诉讼案，指控其在如何确定某些交易的汇率方面误导客户。
一位消息人士称，美国司法部正与纽约梅隆银行进行和解谈判。
另一位消息人士表示，纽约州总检察长Eric Schneiderman正与该行商谈解决另一宗诉讼案。
纽约梅隆银行发言人Kevin Heine拒绝置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国劳工部周五公布，4月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加18.5万个)，4月失业率为4.4%(预估为4.6%)，4月制 造业岗位增加0.6万个(预估为增加1.0万个)，4月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正 为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3
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