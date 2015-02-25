《路透晚报》--2月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2月制造业PMI初值重返荣枯线之上，但改善有限不确定性犹存

中国农历新年前的经济活动呈现小幅改善的迹象。最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。

--中国经济：今年春节黄金周零售和餐饮企业销售额同比增长11%

据中国商务部监测，今年除夕至正月初六（2月18日至24日），全国零售和餐饮企业实现销售额约6,780亿元人民币，比去年春节黄金周增长11%。

--中国经济：预计今年原材料工业增加值增速放缓至约8%--工信部

中国工业和信息化部周三表示，今年中国原材料需求总体有望保持稳定，但在宏观经济调结构、促转型的总体形势下，受产能严重过剩等因素影响，预计原材料工业增加值增速会进一步放缓至8%左右，钢铁、电解铝等面临较大困难，下行压力较大。

--中国经济：货币供给增长和居民消费价格涨幅放缓，通缩越来越近--专家

中国金融时报周三刊登中国城市金融学会秘书长詹向阳文章称，从目前国内经济与货币的实际情况和数据来看，宏观经济形势严峻，货币供给增长和居民消费价格涨幅放缓，通缩离中国越来越近。

--香港预算：政府预测今年GDP增1-3%，新财年纾缓措施规模增至340亿港元

香港政府周三称，预测2015年本地生产总值（GDP）增长1-3%，并提出新财年340亿港元纾缓措施连同预算案其他措施，较此前两个财年“派糖”略增甜度；同时将再发行不多于100亿港元通胀挂钩债券（IBOND）。

【固定收益】

--中国债市：发改委发文规范企业债发行，强调不能新增政府债务--消息

中国地方政府性债务存量甄别结果尚未出台之际，国家发改委再次发文规范企业债发行，加强政府性债务的增量管理，隔离企业信用和政府信用。

--中国公开市场：一级交易商本周可继续申报正/逆回购及央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

--中国债市动态：资金偏紧现券收益率略上行，七年国债招标结果符预期

中国农历羊年首个交易日，银行间债市周三早盘现券收益率及IRS小幅上行，总体交投偏淡。交易员指出，节后资金回流至银行体系尚需时间，流动性依旧偏紧，一级市场方面，七年期续发国债招标结果符合预期，稍带动交易盘买气，但总体影响暂不大。

--中国货币市场：回购利率多下行但资金未转暖，待现金回流施以援

中国春节长假后首个交易日银行间市场周三主要回购利率早盘大多下行，但流动性并未同步转暖，大行资金供给规模有限。节前抽离银行体系的现金仍待逐步回流，加之今日还有逆回购和国库现金定存等到期，又恰逢存款准备金例行调整，亦令紧平衡的资金格局延续。

--新债招标：中国七年续发国债收益率3.1752%，投标倍数2.43--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的200亿元人民币七年期固息国债，中标收益率3.1752%，边际中标收益率为3.2169%，投标倍数2.43倍。

【外汇】

--《分析》中国是亚洲汇率战中的关键角色

随着对于爆发全球汇率战的担忧增强，亚洲的注意力都集中到了中国身上，观察中国是否会为了扭转经济急剧放缓而让货币贬值。

--中国汇市：人民币羊年开局疲弱，因春节购汇还款需求及离岸CNH弱势

中国人民币兑美元即期周三羊年开局早盘随中间价续跌，尚未从汇丰中国制造业PMI初值重返荣枯线及美元指数走弱中获得动力。市场人士指出，今日人民币再趋跌停，主因春节假期旅游等信用卡购汇需还款，以及中间价和离岸CNH弱势带动。

--中国外汇：去年12月持有美国国债下降61亿美元，为连续四个月减持

美国财政部最新数据显示，去年12月中国净减持美国国债61亿美元，规模至12,443亿美元，已连续减持四个月，但仍是美国国债的全球最大单一持有国。

【证券/行业】

--中国能源：火电建设中“未核先建”及“不按核准要求建设”问题依然存在--能源局

中国国家能源局近日发布的2014年度火电规划及建设专项监管情况显示，“未核先建”及“不按核准要求建设”的问题依然存在；部分核准在建和已纳入规划火电项目工作进度迟缓，六个已核准项目存在超期未建，甚至存在批准开展前期工作的时间已过七年仍未完成核准程序的情况。

--中国个股：沙钢集团拟转让55.12%沙钢股份，实际控制人地位不变

中国上市钢铁公司沙钢股份周三公告称，公司控股股东沙钢集团与九位自然人分别签署了《股权转让协议》，拟通过协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股8.69亿股（占公司总股本的55.12%）。

--香港房地产：政府下年度可建私人住宅量符目标，适时再注资房屋储备金

香港财政司司长曾俊华周三表示，2015/16年度综合政府卖地计划以及其他土地供应来源，预计可兴建1.9万个私人住宅单位，与政府此前所订10年房屋供应目标的每年供应量相符，较上年度的供应量则减少1,000个。

--香港个股：长实称重组方案获股东大比数通过，午盘恢复股份交易