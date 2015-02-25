巴西个股：穆迪剥夺巴西国家石油公司的投资级信用评级，且展望负面

路透里约热内卢2月24日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's Investors Servic)周二剥夺了巴西国家石油公司(Petrobras) 的投资级信用评级，并将公司继续置于进一步调降的观察名单，称他们对该公司当前面临的腐败丑闻和流动性压力感到担心。

该评级机构在声明中表示，将把Petrobras的信用评级从Baa3调降至Ba2，因为该公司将难以在未来几年内大幅降低“非常高的债务负担”。

Petrobras声明称，合约中并没有相关条款，强制要求其在丧失投资级评级时，从投资者手中回购任何债券。

此次评级遭调降令这家巴西最重要的公司再度遭遇重击，因为多数大型投资机构只能把资金投向投资级别的证券。这标志着，直到最近还是石油行业中的投资宠儿的Petrobras突然陨落。