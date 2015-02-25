巴西个股：穆迪剥夺巴西国家石油公司的投资级信用评级，且展望负面

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透里约热内卢2月24日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's Investors Servic)周二剥夺了巴西国家石油公司(Petrobras) 的投资级信用评级，并将公司继续置于进一步调降的观察名单，称他们对该公司当前面临的腐败丑闻和流动性压力感到担心。
该评级机构在声明中表示，将把Petrobras的信用评级从Baa3调降至Ba2，因为该公司将难以在未来几年内大幅降低“非常高的债务负担”。
Petrobras声明称，合约中并没有相关条款，强制要求其在丧失投资级评级时，从投资者手中回购任何债券。
此次评级遭调降令这家巴西最重要的公司再度遭遇重击，因为多数大型投资机构只能把资金投向投资级别的证券。这标志着，直到最近还是石油行业中的投资宠儿的Petrobras突然陨落。
而负面评级展望则预示着，愈演愈烈的腐败丑闻或将推升该公司的借贷成本。而油价下跌本已侵蚀到该公司用于偿还债务和支持海上新建油井生产的现金。(完)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选