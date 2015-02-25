主要国家经济指标预测--2月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.9% +0.2% 建筑类支出 -2.5% -1.9% 机械类支出 -2.0% +4.4% 0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.5 9.3 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- +0.7% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1.0 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) 300.0 300.0 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 283.6 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.3% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +3.7% +3.6% 民间贷款 -0.3% -0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 +1.9% -1.4% (较上年同期) -- +5.2% 1000 意大利企业信心指数 2月 98.0 97.1 1000 意大利消费者信心指数 2月 104.5 104.0 1000 欧元区企业景气指数 2月 0.22 0.16 经济景气指数 101.9 101.2 工业景气指数 负4.5 负5.0 服务业景气指数 正5.3 正4.8 消费者信心指数 负6.7 负8.5 消费者通胀预期指数 -- 负3.6 生产者通胀预期指数 -- 负5.7 1100 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% -- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 105.3 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.6% -0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% +0.8% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6% 每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2% 1330 美国耐久财订单 1月 +1.7% -3.3% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.8% 扣除国防的耐久财订单 -- -3.0% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月21日当周 29.0 28.3 四周均值(万人) -- 28.325 续请失业金人数(万人) 2月14日当周 239.0 242.5 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.7% (较上年同期) +0.7% +1.5% 央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.3% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 -- +0.8% (较上年同期) -- +5.3% 房价指数 -- 216.9 1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- 正3 制造业指数 -- 负2 2145 新西兰建筑许可 1月 -- -2.1% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 74 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +0.4% +0.4% (较上年同期) -4.1% -3.4% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 +2.3% +2.5% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 1月 1.15 1.15 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本工业生产 1月初值 +2.7% +0.8% 一个月预估值 -- +6.3% 两个月预估值 -- -1.8% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -1.3% +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲薪资价格指数(较上季) 第四季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.5% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 1月 1.24 -- 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 逆差2.34 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 当周 420.3 -- 再融资指数 1861.8 -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 48.1 47.0 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 36.4 39.3 出口(亿新西兰元) 37.0 37.1 贸易收支(亿新西兰元) 顺差0.56 逆差1.83 截至1月的一年 逆差14.1 逆差16.5