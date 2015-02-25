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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--2月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值       前值  
    
    0030  澳洲资本支出                                第四季          -1.9%      +0.2%
               建筑类支出                                             -2.5%      -1.9%
               机械类支出                                             -2.0%      +4.4%
    0700  德国Gfk消费者信心指数                          3月            9.5        9.3
    0815  瑞士工业订单(较上年同期)                    第四季            --       +0.7%
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)               2月        减少1.0    减少0.8
               未经季节调整失业人数(万人)                             300.0      300.0
               经季节调整失业率                                        6.5%       6.5%
               经季节调整失业人数(万人)                                 --       283.6
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)              12月            --       +0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                        --       -2.3%
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     1月          +3.7%      +3.6%
                   民间贷款                                           -0.3%      -0.5%
                   M3三个月移动平均年增长率                             --       +3.1%
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季修正值      +0.5%      +0.5%
                               (较上年同期)                           +2.7%      +2.7%
    0930  英国企业投资(较前季)                       第四季初值       +1.9%      -1.4%
                     (较上年同期)                                      --        +5.2%
    1000  意大利企业信心指数                             2月           98.0       97.1
    1000  意大利消费者信心指数                           2月          104.5      104.0
    1000  欧元区企业景气指数                             2月           0.22       0.16
                 经济景气指数                                         101.9      101.2
                 工业景气指数                                         负4.5      负5.0
                 服务业景气指数                                       正5.3      正4.8
                 消费者信心指数                                       负6.7      负8.5
                 消费者通胀预期指数                                     --       负3.6
                 生产者通胀预期指数                                     --       负5.7
    1100  意大利薪资指数(较前月)                         1月            --        持平
                        (较上年同期)                                    --       +1.1%
     --   美国建筑许可年率(万户)                        1月修正值       --       105.3
    1330  美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)     1月         -0.6%      -0.3%
              未经季节调整的CPI(较上年同期)                           -0.1%      +0.8%
              经季节调整的核心CPI(较前月)                             +0.1%      +0.1%
              未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                       +1.6%      +1.6%
              每周平均实质所得(较前月)                                +0.3%      +0.2%
    1330  美国耐久财订单                                  1月         +1.7%      -3.3%
             扣除运输的耐久财订单                                     +0.5%      -0.8%
             扣除国防的耐久财订单                                       --       -3.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单                               +0.3%      -0.1%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)              2月21日当周        29.0       28.3
              四周均值(万人)                                            --      28.325
              续请失业金人数(万人)                  2月14日当周       239.0      242.5
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月         -0.4%      -0.7%
                               (较上年同期)                           +0.7%      +1.5%
                央行核心CPI(较前月)                                   +0.1%      -0.3%
                           (较上年同期)                               +2.1%      +2.2%
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)        12月          --       +0.8%
                                      (较上年同期)                      --       +5.3%
                                  房价指数                              --       216.9
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                          2月           --         正3
                        制造业指数                                      --         负2
    2145  新西兰建筑许可                                1月             --       -2.1%
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                    3月             --          74
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                      1月           +0.4%      +0.4%
                         (较上年同期)                                 -4.1%      -3.4%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   1月           +2.3%      +2.5%
              全国整体CPI                                              --        +2.4%
              东京地区核心CPI(较上年同期)               2月           +2.2%      +2.2%
              东京地区整体CPI                                          --        +2.3%
    2330  日本求才求职比                                1月            1.15       1.15
              失业率                                                   3.4%       3.4%
    2350  日本工业生产                              1月初值           +2.7%      +0.8%
              一个月预估值                                             --        +6.3%
              两个月预估值                                             --        -1.8%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                      1月           -1.3%      +0.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值       预估值
    
    0030  澳洲薪资价格指数(较上季)                    第四季         +0.6%       +0.6%  
                          (较上年同期)                               +2.5%       +2.5%     
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      1月          1.24        --        
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              1月初值     逆差2.34        --     
    1200  美国抵押贷款市场指数                          当周         420.3        --     
              再融资指数                                            1861.8        --     
    1500  美国新屋销售年率(万户)                         1月          48.1        47.0   
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                         1月          36.4        39.3   
                出口(亿新西兰元)                                      37.0        37.1   
                贸易收支(亿新西兰元)                              顺差0.56    逆差1.83   
                                                  截至1月的一年   逆差14.1    逆差16.5
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