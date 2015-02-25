路透调查：2015年美国楼市料将受强劲就业市场带动

路透华盛顿2月24日 - 周二的一项路透调查显示，今年美国楼市动能料将增加，因就业市场走强将抵销预期中抵押贷款利率调升的拖累。

美国房市活动自从2013年下半年出现放缓以来，便一直表现迟滞；房屋库存紧俏，加上高房价令首购族群退场观望，都压抑了楼市活动。

“我们预期今年楼市将有所起色。就业市场改善为房市带来正面效应，这只是时间迟早的问题。我们押注首购族群今年将重返市场，”芝加哥Mesirow Financial分析师David Nice表示。

这项调查预估，CaseShiller 20个大都会地区房价指数今年与明年平均将增长4.0%。

11月的路透调查对该指数的预估为2015年平均增加3.6%，2016年平均增加3.1%。

不过今年初期的房屋销售可能依旧疲弱，料在第二季回温，然后在今年剩下的时间保持畅旺。

第一季二手房销售年率预计为平均510万户，第二季料增加至517万户。

这低于11月调查时的预估数据。当时受访分析师对第一季和第二季的二手房销售年率预估分别是520万户和526万户。

周一公布的数据显示1月成屋销售挫跌至九个月低位。

路透最新的调查预估第三季二手房销售年率平均为520万户，因就业强劲成长将转化为稳健的薪资上扬。

**房贷利率温和上升**

过去三个月，美国新增就业岗位超过100万个，上一次有此佳绩需回溯至1997年。一项衡量就业市场闲置情况的重要指标--每一职缺的求职人数比率--也触及2007年12月以来新低。

就业市场情况紧俏，料将鼓励美联储在今年稍晚开始升息，这将推升房贷利率。

不过房贷利率上升的速度，可能不如先前预期得快。

这项调查预估，今年30年期抵押贷款利率平均为4.00%，2016年上升至平均4.58%。11月的调查中，这两项数据分别为4.55%与5.20%。