中国货币市场：回购利率多下行但资金未转暖，待现金回流施以援手

路透上海2月25日 - 中国春节长假后首个交易日银行间市场周三主要回购利率早盘大多下行，但流动性并未同步转暖，大行资金供给规模有限。节前抽离银行体系的现金仍待逐步回流，加之今日还有逆回购和国库现金定存等到期，又恰逢存款准备金例行调整，亦令紧平衡的资金格局延续。

交易员指出，明日还将有逾千亿元逆回购到期，届时关注公开市场是否会再进行逆回购接续；如果央行没有动作，则要等待现金的进一步回流向资金面施以援手。

华东一银行交易员表示，今日逆回购和现金定存合计到期量达1,150亿元人民币，对资金面的抽离影响不小。

华东另一银行交易员称，“没感觉(资金面较节前)有明显好转，没想到节后还要继续奋战。”

中国今年春节假期为自2月18日至2月24日，主要金融市场均休市。

她表示，春节前公布的外汇占款数据不佳，显示当前资金面临的压力不小，由于本周仍处月末，预计流动性实质性转松有一定难度，下周进入月初后应会逐步转暖，“明天的(公开市场)需求我们先报上了，但做不做很难说。”

中国央行上周二公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。据路透统计，本周公开市场有1,800亿元逆回购到期回笼资金，其中明日到期量为1,250亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2221 3.4805 -25.84

七天 4.7203 4.8141 -9.38

14天 4.8771 4.8655 +1.16

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9000 0.4500 +345.00

七天 3.8200 0.0100 +381.00

14天 3.8500 1.1950 +265.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3280 3.5500 -22.20

七天 4.8300 4.7900 +4.00

14天 4.8700 4.8625 +0.75

Shibor

其中:隔夜 3.3280 3.4000 -7.20

七天 4.7680 4.7490 +1.90

三个月 4.9000 4.9000 +0.00