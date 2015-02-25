中国汇市：人民币羊年开局疲弱，因春节购汇还款需求及离岸CNH弱势

* 人民币早盘随中间价走弱，再趋跌停

* 因春节购汇集中还款与离岸CNH弱势

* 美联储主席证词与汇丰PMI利好尚未显现

路透北京2月25日 - 中国人民币兑美元即期 周三羊年开局早盘随中间价续跌，尚未从汇丰中国制造业PMI初值重返荣枯线及美元指数 走弱中获得动力。市场人士指出，今日人民币再趋跌停，主因春节假期旅游等信用卡购汇需还款，以及中间价和离岸CNH弱势带动。

他们并称，周二美联储(FED)主席叶伦证词偏鸽派，总体利好人民币；汇丰制造业PMI初值虽高于预期，但对今日汇市没有直接影响，人民币即期仍跟随中间价和离岸CNH走弱，未来弱势中间价可能成为人民币贬值动能的主要来源。

“近期即期市场都在跌停位置（附近），操作动力有点不足。叶伦证词和汇丰PMI初值其实对人民币总体上利好，但近期人民币走势跟随CNH，节前USD/CNH已经往上走一两百个点，加上受到中间价控制，利好就没有直接体现出来。”一外资行交易员称。

汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。该指数优于路透调查预估中值49.5，在连续两个月跌落50后重返荣枯线上方。

中国今年春节假期为自2月18日至2月24日，主要金融市场均休市。

荷兰ING集团亚洲研究主管Tim Condon在提供给路透的研究报告中认为，中国央行可能追随地区伙伴印尼和新加坡步伐，在防止资本大规模外流的前提下让本币适度贬值。随着人民币频繁临近跌停位，未来人民币贬值压力可能主要来自中间价的走软。

“我们假设货币当局认为去年人民币2.4%的贬值幅度是可接受的，我们正考虑将此前对USD/CNY今年末的预测值6.19上调。”他写到。

北京时间12:12，人民币兑美元即期报6.2596元，上日收报6.2551元；早盘最低报6.2605元，距离跌停价位6.2612元仅7个点子。今日人民币兑美元中间价 为6.1384元，上日中间价为6.133元。

全球汇市，美元兑日圆和欧元周三在亚洲早盘小幅下跌，此前美联储主席叶伦未给出何时可能开始升息的明确看法。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3885/6.3935，上日尾盘为6.386。

北京时间12:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2713/6.2751元，上一交易日尾盘报6.2617元。