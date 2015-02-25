《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中国华能集团 200 40 6 2/26簿记建档 农业银行 AAA 2/27 2/28
中信银行
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*辽宁成大 30 1 50天 2/26簿记建档 招商银行 AA(联合资信) 2/27 2/28
中国银行 AA-(中债资信)
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*中国中化 200 20 3 2/26簿记建档 工商银行 AAA 2/27 2/28
中信银行
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*泸州老窖集团 30 30 9 2/26簿记建档 招商银行 AA+(中诚信) 2/27 2/28
AA(中债资信)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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桑德环境 15 5 12 2/27簿记建档 中信银行 AA 3/2 3/3
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冀中能源集团 60 25 12 2/27簿记建档 中国银行 AAA 3/2 3/3
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广西北部湾 15 7.5 12 2/27簿记建档 建设银行 AA+ 2/28 3/2
国际港务集团
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齐鲁证券 40 20 88天 2/28招标 建设银行 AA+ 3/2 3/3
(最高发行余额) 中国银行
招商银行
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九州通 9 9 12 3/2簿记建档 中信银行 AA+ 3/4 3/5
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山东玉皇化工 5 5 12 3/2簿记建档 交通银行 AA 3/4 3/5
中信建投证券
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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广州港 26 10 3 2/26簿记建档 中信银行 AAA 2/27 2/28
平安银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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