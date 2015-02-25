版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 15:26 BJT

瑞典央行：委员会成员称将利用可用工具推高通胀

路透斯德哥尔摩2月25日 - 瑞典央行议息委员会六名成员周三在Dagens Nyheter日报发表署名文章称，该央行承诺利用可用工具推升通胀。

由于近几年瑞典通胀率都远低于2%的目标水准，该国央行2月稍早实行负利率和购债政策，并称准备随时采取进一步举措。

该委员会委员周三表示，需扭转通胀预期下降的趋势，这种趋势不利于促进薪资协商。

欧洲央行等其他央行实行扩张性政策，是瑞典放宽货币政策的另一个原因，放宽政策旨在压制瑞典克朗。克朗升值会进一步压低通胀。

担心低通胀并不是因为存在陷入通缩周期的威胁，而是要确保通胀目标发挥稳定物价和薪资的作用。

“因此我们会利用一切可用工具，确保通胀升至更高水准，”这些委员写道。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐