瑞典央行：委员会成员称将利用可用工具推高通胀

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透斯德哥尔摩2月25日 - 瑞典央行议息委员会六名成员周三在Dagens Nyheter日报发表署名文章称，该央行承诺利用可用工具推升通胀。
由于近几年瑞典通胀率都远低于2%的目标水准，该国央行2月稍早实行负利率和购债政策，并称准备随时采取进一步举措。
该委员会委员周三表示，需扭转通胀预期下降的趋势，这种趋势不利于促进薪资协商。
欧洲央行等其他央行实行扩张性政策，是瑞典放宽货币政策的另一个原因，放宽政策旨在压制瑞典克朗。克朗升值会进一步压低通胀。
担心低通胀并不是因为存在陷入通缩周期的威胁，而是要确保通胀目标发挥稳定物价和薪资的作用。
“因此我们会利用一切可用工具，确保通胀升至更高水准，”这些委员写道。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国劳工部周五公布，4月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加18.5万个)，4月失业率为4.4%(预估为4.6%)，4月制 造业岗位增加0.6万个(预估为增加1.0万个)，4月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正 为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3
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