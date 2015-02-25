台湾债市：指标10年公债发行前交易殖利率走低，随美债起舞

* 10年期指标公债发行前交易殖利率随美债走低 * 等待3月交易后方向厘清 * 观望台湾央行冲销动作 路透台北2月25日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周三发行前交易收低， 跟随美债走多。交易员表示，美联储主席叶伦的谈话过后令美债偏多反应，不过台债本周 只剩明天一天的交易日，交易意愿偏低，成交并不算热络，市场仍等待新的方向指引。 他们表示，本周只有三天的交易日，流动性不足之下，各方交易以短线为主。目前美 国10年期公债的殖利率已收在2.0%以下，等于宣告美债本波利空已经结束，这对于10年公 债新券104/5期的发行前交易或有支撑作用。 〞可能还是要等3月大家都回来以后，方向才会更明显一点，〞一位小型商银交易员表 示。 3月10日财政部将标售10年期104/5期公债，目标金额400亿台币。目前各方对国际板美 元债的发行高峰，使得寿险业对中长券的需求不佳，多所疑虑。 美国公债价格周二上扬，收复稍早失地，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席 叶伦在国会的证词讲话为较年中更晚升息铺路，且两年期公债标售获得强劲需求。 国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融委员会作证时将升息指引 的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。 **观望台湾央行冲销** 另外一家大型银行交易员则认为，针对美联储主席各方的看法可以说是多空的解读皆 有。不过台湾央行方面，昨天公布3月要冲销1,300亿台币的定存单，倒是值得多观察一下 。 前述交易员表示，据央行的说法是因为年后通货回笼，所以央行3月的一年期定存单多 冲销了100亿台币。虽然央行去年2月一年期的定存单从1,000亿调高到1,200亿之后，就一 直维持1,200亿台币的水位。不过一般而言，央行过完年都是要收通货的，对此变数可以再 多做观察。 〞央行的存单只要是维持在7兆以内应该都算还好，〞交易员表示。 台湾央行周二表示，为了因应农历年关后通货回笼及金融机构资产配置需求，3月4日 将标售1,300亿台币的364天期定存单，2月间标售金额为1,200亿台币。 上日为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆( 万亿)7,630.1亿台币。 他们预估，明日10年债104/5发行前交易的区间暂看1.58-1.62%；五年债103/15区间则 暂估0.96-1.01%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 -1.59 1.5941 1.5900-1.6085 54.0 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.5980 5 103/15 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)