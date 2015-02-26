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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：2月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月26日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期3,088.50亿台币。  
    --公债还本付息17.5580075亿台币。
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    --摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。       
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    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 8,682.3亿台币：
      02/27                     241.00亿台币
      03/02                   6,543.80亿台币
      03/03                     1,897.50亿台
                                          币
 
    --公债还本付息16.5亿台币。
       3/3       103甲6期1息           16.5亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
    --3/3：日本瑞穗证券发行30年期美元债共2.35亿美元。
    --3/3：韩国进出口银行发行七年期宝岛债共5亿人民币。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
          
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)
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