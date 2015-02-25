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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 15:59 BJT

《汇市简讯》英镑/美元已突破坚实阻力，上档可期

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    * 已突破之前压制多头的坚实阻力1.5481
    * 1.5481为去年7月到今年1月从1.7192-1.4952这波跌势的23.6%回档位
    * 云区顶端1.5490也已攻克
    * 日线若能收在1.5481/1.5490上方，将巩固涨势
    * 我们伺机在1.5460做多
    * 图表：link.reuters.com/nyn24w
    (完)
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 (编译 张若琪 审校 于春红)
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