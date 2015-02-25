《汇市简讯》英镑/美元已突破坚实阻力，上档可期

0748GMT * 已突破之前压制多头的坚实阻力1.5481 * 1.5481为去年7月到今年1月从1.7192-1.4952这波跌势的23.6%回档位 * 云区顶端1.5490也已攻克 * 日线若能收在1.5481/1.5490上方，将巩固涨势 * 我们伺机在1.5460做多 * 图表：link.reuters.com/nyn24w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)