《汇市简讯》英镑/美元已突破坚实阻力，上档可期

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
0748GMT * 已突破之前压制多头的坚实阻力1.5481 * 1.5481为去年7月到今年1月从1.7192-1.4952这波跌势的23.6%回档位 * 云区顶端1.5490也已攻克 * 日线若能收在1.5481/1.5490上方，将巩固涨势 * 我们伺机在1.5460做多 * 图表：link.reuters.com/nyn24w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国劳工部周五公布，4月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加18.5万个)，4月失业率为4.4%(预估为4.6%)，4月制 造业岗位增加0.6万个(预估为增加1.0万个)，4月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正 为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3
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