《路透晚报》--2月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：结束五日连涨走势，但美联储主席叶伦证词限制跌幅

日本股市周三中止五日连涨走势，因投资者愈发警惕市场买超，不过美联储主席叶伦的证词展现出政策灵活性，限制日股跌幅。日经指数小幅下跌0.1%至18,585.20点。盘中在平盘水平上下波动。东证股价指数持平于1,507.62点，共22亿股易手，为逾两周来最低量。

--中国股市：沪综指羊年首个交易日收跌，节前累积升幅过大致调整压力释放

中国股市沪综指周三收跌，结束春节长假前的七连涨。分析师指出，春节期间国内消息面平淡，节后首个交易日大盘走势偏淡，个股炒作存在降温迹象，前期热炒的互联网板块跌幅较大，金融板块亦走势疲弱拖累市场，短期大盘存在调整要求。沪综指收报3,228.84点，跌18.06点或0.56%，上证A股今日成交2,634亿元人民币，上一交易日为2,614亿元。

--香港股市：收盘持平，因对经济仍感担忧

香港股市回吐盘初涨幅收盘持平，投资者未予理会好于预期的中国制造业数据。该数据仅部分缓解中国经济放缓的担忧。恒生指数收盘小涨0.1%，至24,778.28点。恒生国企指数涨0.2%至12,064.80点。

--汇市：美元下滑，叶伦暗示美联储并不急于升息

美元指数下滑，此前美联储主席叶伦暗示，联储并不急于开启利率收紧周期。美元指数下跌0.2%，报94.292，美元兑主要货币几乎都下跌。美元兑日圆跌0.2%至118.73日圆。欧元兑美元上涨0.3%，报1.1375美元。英镑兑美元亦上升0.3%，报1.5502美元。

--欧元债市：欧债收益率下跌，市场关注美国利率前景和ECB买债操作

欧元区公债收益率下滑，之前美联储主席叶伦为今年下半年稍晚时的加息留出余地，此外市场关注点也从希腊转向欧洲央行即将展开的买债操作。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.35%，追随美国10年期和30年期公债收益率跌势。爱尔兰10年期公债收益率触及纪录低位1.008%，葡萄牙10年期公债收益率亦触及纪录低位2.091%。

--国际油市：布兰特原油升向59美元，因FED立场具弹性且中国数据良好

布兰特原油期货小幅升向每桶59美元，因中国制造业数据优于预期，加之美联储利率立场具有弹性，而且欧元区通过希腊改革计划。但美国原油价格下跌，该期货周二时结算价为连续第五个交易日下跌，因原油库存高于预期。0832GMT时，布兰特原油期货涨0.15美元，至每桶58.81美元，美国原油期货跌0.07美元，至每桶49.21美元。

--全球金市：金价从七周低位反弹，因美联储主席叶伦指称将保持灵活性

金价上涨1%，昨日曾触及七周低点。美联储主席叶伦指美联储在升息问题上将保持灵活性。叶伦没有给出美联储可能何时开始升息的明确信息，此后美元走软，这带动贵金属上涨，银价涨逾3%，钯金触及六周高位。中国结束为期一周的春节假期后重新开市亦提振金价。0832GMT，现货金上涨约1%至每盎司1,209.00美元，周二触及1月5日以来最低价每盎司1,190.91美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，中国结束长假后卖压重燃

伦敦期铜从上日触及的六周高位下滑，中国结束一周的长假恢复交易，且当地金属供应充足的前景令卖盘重现。中国制造业PMI数据公布后，伦敦期铜略微脱离稍早低点，0802GMT报每吨5,757美元，日内仍跌0.5%。上日涨2%，且盘中触及1月13日以来高位每吨5,846美元。上海期货交易所主力期铜4月合约变动不大，报每吨42,080元人民币(6,724美元)。