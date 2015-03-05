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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:19 BJT

《台湾新债预测》台电五年公司债得标利率料落在1.40-1.45%附近

路透台北3月5日 - 根据路透周四的调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于周五(6日)标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在1.40-1.45%。

接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的三、七、10年期债得标利率各预计在 1.05-1.12%、1.73-1.78%以及2.00-2.05%。

交易商表示，长券端买盘移往国际债的趋势仍在，对台币公司债产生资金排挤效应依旧，10年期债标售利率料续在2%附近，至于五年跟七年期债则较受到市场青睐，预估该两期债得标利率可望持平或微低于前期标售。

“ 10年期债标售会比较辛苦，五年跟七年期债买盘比较紮实。 ”一位大型证券承销人员说。

本次为今年首档大型公司债标售，市场看法仍显分歧，部分交易商指出，银行间随着通货回笼垫高资金水位，在资金去化压力下，部分资金将转进台电短年期公司债，而乐观看待短债标售；但仍有些承销商因近期台债殖利率走高，及担心台电发行量已大将造成持券额度接近满水位等问题，标售态度较趋于保守。

此外，少数承销商坦称，此前拖累台电公司债标售的核四问题已逐渐平息，对此次标售算是正面。

台电前次是在去年11月标售公司债，三年券得标利率为1.10%，发行金额15.5亿；五年券得标利率为1.46%，发行金额48亿；七年券得标利率为1.77%，发行金额32亿；10年券得标利率为2.02%，发行金额48亿台币。

台电本次预定发行总额度100亿台币，其中三年期预定发行20亿台币、五年期预定发行30亿台币、七年期预定发行25亿台币、10年期预定发行25亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完)

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