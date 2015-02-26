中港贸易：1月香港净流入内地黄金量按月回升6.6%

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港2月26日 - 香港政府统计处周四发布的数据显示，1月份由香港净流入中国内地的黄金量按月增6.6%，在去年12月录得下跌后再度回升；因金价反弹及春节前需求增加所致。
据统计处电邮给路透的最新数据，1月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为82,525公斤（82.525吨），按月跌36%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自12月的71,381公斤升至1月的76,118公斤。
1月份现货金 大涨8%，为2012年1月来最大升幅，受助于瑞士央行决定放弃瑞郎兑欧元的上限。欧洲央行亦宣布印钞购买公债的计划，将向疲弱的欧元区经济注资逾1万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。
2015年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中
国 国
1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118
2014年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中
国 国
1月 13,795 88,842 102,637 12,892 89,745
2月 9,427 115,577 125,004 12,690 112,314
3月 14,937 90,918 105,855 20,727 85,128
4月 16,860 63,957 80,817 13,777 67,040
5月 10,260 56,973 67,233 14,627 52,606
6月 8,463 47,584 56,047 15,504 40,543
7月 9,437 29,508 38,945 16,838 22,107
8月 7,200 30,772 37,972 10,495 27,477
9月 15,399 76,346 91,745 23,104 68,641
10月 20,678 90,731 111,409 33,781 77,628
11月 23,522 125,713 149,235 50,124 99,111
12月 22,174 106,231 128,405 57,024 71,381
注：1. 上述表格单位为公斤。
2. 资料来源：香港统计处。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-