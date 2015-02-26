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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 19:43 BJT

中港贸易：1月香港净流入内地黄金量按月回升6.6%

路透香港2月26日 - 香港政府统计处周四发布的数据显示，1月份由香港净流入中国内地的黄金量按月增6.6%，在去年12月录得下跌后再度回升；因金价反弹及春节前需求增加所致。

据统计处电邮给路透的最新数据，1月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为82,525公斤（82.525吨），按月跌36%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自12月的71,381公斤升至1月的76,118公斤。

1月份现货金 大涨8%，为2012年1月来最大升幅，受助于瑞士央行决定放弃瑞郎兑欧元的上限。欧洲央行亦宣布印钞购买公债的计划，将向疲弱的欧元区经济注资逾1万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

2015年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中

国 国

1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118

2014年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中

国 国

1月 13,795 88,842 102,637 12,892 89,745

2月 9,427 115,577 125,004 12,690 112,314

3月 14,937 90,918 105,855 20,727 85,128

4月 16,860 63,957 80,817 13,777 67,040

5月 10,260 56,973 67,233 14,627 52,606

6月 8,463 47,584 56,047 15,504 40,543

7月 9,437 29,508 38,945 16,838 22,107

8月 7,200 30,772 37,972 10,495 27,477

9月 15,399 76,346 91,745 23,104 68,641

10月 20,678 90,731 111,409 33,781 77,628

11月 23,522 125,713 149,235 50,124 99,111

12月 22,174 106,231 128,405 57,024 71,381

　 注：1. 上述表格单位为公斤。

　2. 资料来源：香港统计处。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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