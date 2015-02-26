台湾数据：1月季调失业率再走低至3.78%，创近八年低位--主计总处

标题新闻：4月美国消费者一年通胀预期中值小升至2.8%，三年预期攀升至2.9%-纽约联储调查
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路透台北2月26日 - 台湾主计总处周四公布，1月经季节调整后失业率为3.78%，低于上月修正后的3.82%，创下近八年的低位。前低为2007年2月的3.71%。
1月未经季节调整的失业率则为3.71%，上月为3.79%。
台湾2014年平均失业率为3.96%，为2009年金融风暴后连续第五年下滑。2009年平均失业率为5.85%。
以下为相关细节：
1月 12月
失业率(%) 3.78 3.82-R
总劳动人口(千人) 11,584 11,579
就业者(千人) 11,147 11,137-R
失业者(千人) 438 442-R
注：R为修正。(完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw/ct.asp...) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透5月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 05/04/2017 04/27/2017 04/27/2017 05/05/201 6 初值 修正值 前值 小麦 615,029 589,439 574,588 499,970 燕麦 0 299 0 599 大麦 240 2,515 2,515 0 玉米 720,586 1,108,689 1,093,729 1,148,155 高粱 165,312 115,611 115,323 127,017 大豆 349,385
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(