台湾数据：1月季调失业率再走低至3.78%，创近八年低位--主计总处

路透台北2月26日 - 台湾主计总处周四公布，1月经季节调整后失业率为3.78%，低于上月修正后的3.82%，创下近八年的低位。前低为2007年2月的3.71%。

1月未经季节调整的失业率则为3.71%，上月为3.79%。

台湾2014年平均失业率为3.96%，为2009年金融风暴后连续第五年下滑。2009年平均失业率为5.85%。

以下为相关细节：

1月 12月

失业率(%) 3.78 3.82-R

总劳动人口(千人) 11,584 11,579

就业者(千人) 11,147 11,137-R

失业者(千人) 438 442-R

注：R为修正。(完)

浏览台湾失业率方面的相关新闻，请点选

参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw/ct.asp...) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)