重发-更新版 1-中国汇市：人民币羊年弱势开局，因春节购汇还款需求及离岸CNH走贬

(重发以润饰标题)

* 人民币收贬，再趋跌停

* 因春节购汇集中还款与离岸CNH弱势

* 美联储主席证词与汇丰PMI利好尚未显现

路透北京2月25日 - 中国人民币兑美元即期 周三以收跌开局羊年，尚未从汇丰中国制造业PMI初值重返荣枯线及美元指数 走弱中获得动力。市场人士指出，今日人民币再趋跌停，主因春节假期旅游等信用卡购汇需还款，以及中间价和离岸CNH弱势带动。

他们并称，周二美联储(FED)主席叶伦证词偏鸽派，总体利好人民币；汇丰制造业PMI初值虽高于预期，但对今日汇市没有直接影响，人民币即期仍跟随中间价和离岸CNH走弱，未来弱势中间价可能成为人民币贬值动能的主要来源。

“近期即期市场都在跌停位置（附近），操作动力有点不足。叶伦证词和汇丰PMI初值其实对人民币总体上利好，但近期人民币走势跟随CNH，节前USD/CNH已经往上走一两百个点，加上受到中间价控制，利好就没有直接体现出来。”一外资行交易员称。

交易员指出，羊年首日交易，市况相对清淡，很多企业和单位都还没有进入正常上班的节奏，这样的状况可能要维持几日。

汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。该指数优于路透调查预估中值49.5，在连续两个月跌落50后重返荣枯线上方。

中国今年春节假期为自2月18日至2月24日，主要金融市场均休市。

荷兰ING集团亚洲研究主管Tim Condon在提供给路透的研究报告中认为，中国央行可能追随地区伙伴印尼和新加坡步伐，在防止资本大规模外流的前提下让本币适度贬值。随着人民币频繁临近跌停位，未来人民币贬值压力可能主要来自中间价的走软。

“我们假设货币当局认为去年人民币2.4%的贬值幅度是可接受的，我们正考虑将此前对USD/CNY今年末的预测值6.19上调。”他写到。

全球汇市，美元指数周三下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示，联储并不急于开启利率收紧周期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2598 6.2551 -0.08% 中间价 6.1384 6.1330 -0.09% 成交额 155亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.99% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 35 6.2570 6.2605 2015年来即期升贬值幅度 -0.89% 1年期美元/人民币掉期升水 1910

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.3850/6.39 6.386 CNH即期 6.2718/6.2723 6.2617