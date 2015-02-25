版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 16:43 BJT

全球贵金属：2月24日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均不变

路透2月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一持平，
同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦不变。

     以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动        增减
    SPDR        24,796,425.8  2月24日   24,796,425.8   2月23日     0.0        0.00%
    iShares    325,734,790.1  2月24日  325,734,790.1   2月23日     0.0        0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐