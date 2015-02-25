欧元债市：欧债收益率下跌，市场关注美国利率前景和ECB买债操作

德国10年期公债收益率 下跌2个基点至0.35%，追随美国10年期和30年期公债收益率的跌势，后两者都在隔夜触及一周低点，因美联储主席叶伦表示联储准备“在每次会议上酌情”考虑升息。。

分析师表示，该证词给予美联储更大的灵活性，使他们可以在晚于6月的时候加息。

“市场此前明显预测有更强硬的基调并为此布仓，但叶伦的证词其实基本符合联储的会议纪录，所以这支撑市场,”KBC的策略师Matthias van der Jeugt说。

“而鉴于希腊焦点转移到了即将在下月开始的欧洲央行量化宽松之上，我们预计公债，尤其是二线国家的公债将继续上涨。”

葡萄牙10年期公债收益率 下跌1个基点至2.10%，意大利西班牙10年期公债收益率也下降类似的幅度。

希腊公债收益率早盘持平。欧元区议会即将在未来几天就延期该国的救助计划进行投票。欧元区财长会议周二已经批准了延期，不过欧洲央行和国际货币基金组织批评雅典的改革承诺缺乏清晰度。(完)

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