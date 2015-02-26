《台湾金融市场一周展望》台股集万千宠爱于一身，3月有望挑战万点大关

* 资金与基本面利多令3月台股仍偏多，万点不是梦

* 下周美国非农数据料再牵动升息预期敏感神经

* 台币受惠外资汇入偏强，但未脱区间整理格局

记者 董永年

路透台北2月26日 - 美联储释出不急于升息讯息、欧洲央行自3月起将每月购买600亿欧元公债。本地业内人士认为，全球资金宽松搭配台湾受益于美国经济复苏，台股多头列车仍将继续开向3月份，加权股价指数 料有机会突破万点大关。

根据国泰期货分析2000年至2014年共15年的交易资料，台湾加权股价指数在3月的上涨机率为66.7%，仅次于12月的80.0%，为全年度表现次佳的月份。如以月份报酬率来观察，3月的平均报酬率为2.0%，仅次于12月的3.5%及1月的3.0%。以季来看，第一季上涨机率为73.3%，高于一般认为传统旺季第四季的64.3%，平均涨幅也是以第一季的表现最佳，平均季报酬率为5.5%，优于第四季的4.1%。

〞资金面有利风险资产，外资又认为台湾货币相对稳定且将受惠于美国复苏，台股多头今年看不到反转点，但高点顶多在10,000-11,000点。〞元大宝来投信副投资长刘兴唐说。

他表示，2月以来外资几乎天天买超台股，从来源分析，的确有欧系资金因为欧洲央行的QE，以及瑞士、瑞典、丹麦等央行降息而流入包括台湾在内的亚洲经济体。

操作海外无本金交割远期外汇(NDF)的汇市交易员也指出，近期外资汇入做多台股，但在NDF也同时买进美元进行避险，因此换汇点仍相对高。从买盘分析，需求来自于伦敦，显示这波汇入的多属欧系资金。

但纵然美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示美国将不急于升息，令市场将升息时点往后递延。不过还是有人认为，美联储在今年6月升息的机率仍偏高，也将令台股走势波动加剧。

保德信投信基金经理李秀贤分析，美国1月非农就业人数增加25.7万人，高于市场预期；同时，平均薪资成长率月增0.5%，年增2.2%，增速达六年来新高，显示美国劳动市场复苏趋势强劲；若下周五公布的2月非农就业数字持续好转，最快有可能在6月就升息一码。

刘兴唐也认为FED可能在6月小幅升息。由于升息通常会是股市回档的藉口，因此当时序接近6月FED会议前，要适时掌握停利点。空手者则可等待大盘回落5-10%时再进场承接。

欧洲央行日前全面出台QE举措，将在今年3月到明年9月底之间每月购买600亿欧元公债，向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

叶伦周二在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。叶伦在证词讲稿中介绍了美联储政策制定委员会未来数月将会如何为升息作准备--首先会在声明中弃用“耐心”一词，然后使用可能在任何一次会议上升息的措辞。

**台币料略偏强**

汇市方面，台币兑美元 本周受惠于外资持续汇入走升。但实质交易依旧未脱农历年长假前31.300-31.600的区间。展望下周，交易员认为应有机会向区间的强方靠拢。

交易员指出，叶伦在暗示美国不急于升息后，美元短线进入修正。不过由于下周五美国即将公布非农数据，预料在变数厘清之前，美元回档空间也有限。

〞外资还是汇入为主，且叶伦谈话的效应还在，台币略偏多看。〞一外商银行交易主管说。

另一外商银行交易员则称，农历春节期间，受非美货币走弱影响，有美元多头在海外无本金交割远期外汇(NDF)加码，一度将一个月期美元/台币冲高至31.800，不过开红盘后台币未如预期走贬，使得投机盘出现损失并有部分认输出场。接下就要观察，若台币现货一旦升逾31.400价位，是否引发投机盘进一步停损甚或反向加码放空台币。

一本地公股银行交易员认为，台币现汇主要还是受外资流入带动升值，何时走势出现反转，就要看外资对台股何时变心转空，但截至目前为止，还看不出来任何端倪。

交易员预估，下周台币的交易区间料在31.300-31.600。

**债市交投有望回温**

债市方面，交易人士认为，美债10年期指标公债 殖利率再回到2.0%以下，这令市场认为美债本波的修正已到满足点。而美国下周末有非农数据公布，3月底美联储又要召开会议，变数仍不少。

〞美债有可能强一点，下周(台债)可能会热闹一点。〞一位大型票券商交易员说。

也有交易员认为，针对10年期公债104/5的标售，虽然目前市场对中长券的标售持保守看法。不过也有人认为，10年期公债一向有大型特定金融机构的照拂，买盘不断，殖利率就算偏上，幅度也会相当有限。

〞理论上央行如果要升息，殖利率曲线会趋平。只不过台债这里因为国际板债券的本地因素，我们的曲线是趋陡的。〞一家大型银行业交易员说。

交易员表示，若以过去五年平均值来看，台债五年和10年公债的利差平均在45-47基点，不过目前已经扩大到61-62基点。不排除未来短券殖利率可能会有走高的反应，两者利差由宽趋窄。

另外有交易员提及，下周台湾央行将标售1,300亿台币的定存单，这是央行加大冲销市场资金后首次标售，后续影响性值得观察。

台湾央行周三将标售一年期定存单，金额由原1,200亿提高至1,300亿台币。 央行表示，冲销金额提高主要因应农历年关后通货回笼及金融机构资产配置需求。