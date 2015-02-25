香港金融：政府拟宽减企业财资中心税务，以吸引跨国和内地企业落户

路透香港2月25日 - 香港财政司司长曾俊华周三在2015-16年度财政预算案中表示，为了吸引跨国和内地企业在香港成立企业财资中心，政府拟修订法例容许合资格企业的利息支出扣免利得税，以及就指明财资业务的相关利润，宽减利得税50%。

现时香港企业财资中心就向香港境外相联公司借款所引起的利息支出不一定可以扣税。然而，香港企业财资中心获取的利息收入则一般需要缴付利得税，因而未为进行企业财资活动提供一个最理想的税务环境。

就财政司司长的建议，香港金融管理局（HKMA）称，宽减企业财资中心的税务支出将会加强香港的竞争能力，并显示政府致力向企业财资中心提供一个理想税务环境的决心。

金管局指出，“企业财资中心主要的选址考虑如金融市场、银行网络等，香港与区内其他主要的枢纽不相伯仲，但考虑到适用的有效税率，跨国企业很多时都会选择于税务条件较具吸引力的地点设立财资中心。”

金管局认为，发展香港为企业财资中心地区枢纽，不但能令金融及商界受惠，亦可深化香港的资本市场，包括离岸人民币市场。

“不少跨国企业都会将企业财资中心与其地区总部设在同一地点。因此，我们希望透过提供一个理想的税务环境，促使企业财资中心选址香港，以吸引实质资金流入香港，并为香港吸引跨国企业来港设置总部的发展注入新动力。”金管局说。

金管局称，政府会在今年稍后就详细的立法建议谘询业界，以期在2015-16立法年度将《税务条例》修订条例草案提交立法会。

企业财资中心如同一间跨国企业的内部银行，其主要功能包括负责集团内的资金借贷、现金及流动性管理、处理支付出售方式或供应商的帐款、支持集团筹集资金以及风险管理，可降低企业集团的成本及提高营运效率。

另外，财政司司长在预算案内提及采纳长远财政计划工作小组的建议，在财政储备中拨划部份设立“未来基金”，交由金管局管理，并已要求财经事务及库务局局长和金管局总裁商定具体管理和投资机制，期望在今年落实相关计划。

金管局表示，金管局应长远财政工作小组的要求提供有关管理外汇基金的工作情况和经验。金管局会积极配合财政司司长的决定，尽早落实有关建议。