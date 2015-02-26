版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 15:50 BJT

台湾货币市场: 3月提存期资金预期变化一览表

路透台北2月26日 - 台湾货币市场3月提存期资金预期变化因素摘要如下: 
     
    宽松因素:  
    --央行存单到期3兆(万亿)9,411.3亿台币 :     
     03/04                   4,698.00
     03/05                   7,629.80
     03/06                   2,811.00
     03/09                     948.00
     03/10                   4,191.00
     03/11                   2,721.00
     03/12                   4,027.00
     03/13                   1,134.50
     03/16                   2,037.50
     03/17                     957.00
     03/18                      45.00
     03/19                      20.00
     03/20                      21.00
     03/23                      77.00
     03/24                   5,644.00
     03/25                   2,280.50
     03/26                      40.00
     03/27                      41.00
     03/30                      40.00
     03/31                      36.00
     04/01                       7.00
     04/02                       5.00
 
    --公债还本付息1,483.5亿台币      
   03/05       98甲3期6息                   11亿
   03/06       90甲3期14息              23.125亿
   03/06       102甲6期2息              8.4375亿
   03/07       101甲5期3息                  10亿
   03/10       99甲5期5息                   11亿
   03/14       89甲9期本金                 500亿
   03/14       89甲9期15息              30.625亿
   03/14       97甲3期7息              17.8125亿
   03/16       94甲4期本金                 800亿
   03/16       94甲4期10息                  18亿
   03/16       96甲3期8息                   15亿
   03/16       101乙1期3息                 6.5亿
   03/17       100甲5期4息                  11亿
   03/21       102乙1期2息                   7亿
   03/31       95甲3期9息                   14亿
 
    --国库券到期偿还550亿
      3/26 财103-4期364天国库券到期  250亿   
      3/26 财103-9期91天国库券到期   300亿   
 
    --月底军公教薪饷拨款 
     
    紧缩因素:      
    --3/5: 央行发行一年期定存单，预估金额1,300亿台币，4日标售。
    --3/5：马来亚银行 发行五年期宝岛债共4.1亿人民币。
    --3/6：德意志银行新加坡分行发行30年期美元债共0.5亿美元。
    --3/13: 发行"104甲5期"公债，预估金额400亿台币，天期10年期，10日标售。
    --3/14: 央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，13日标售。
    --3/25: 发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿元，天期91天期,24日标售。
　  --3/27: 发行"104甲6期"公债,预估金额350亿元,天期五年期,24日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐