更新版 1-《中国债市每日综述》短券收益率及IRS略升，交投不甚活跃关注资金走势

* 现券收益率及IRS均不同程度小幅上行

* 一级市场七年国债招标对二级市场影响不大

* 春节长假后首个交易日，市场整体交投不甚活跃

* 资金面仍显偏紧势头，暂压制现券短端表现

* 机构多关注短期资金面是否进一步松动 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月25日 - 春节长假后首个交易日，中国银行间市场周三现券收益率及IRS（利率互换）均小幅上行，短端略甚。交易员表示，今日市场交投积极性有限，且资金偏紧，暂压制现券表现，而一级七年国债招标及汇丰PMI数据均对二级市场影响不甚明显，机构多关注短期流动性变化。

他们认为，按理节后现金回流等将带动资金回暖，有望利好短券走势；对于长端表现，则仍难脱离继续观望态度。

“利率长端没怎么动，短端上了大概3bp(基点)呢，”北京一银行交易员称，主要还是资金偏紧所致，而IRS也是一年上的多，五年上的少，长、短端倒挂现象更严重。

他并认为，今天觉得短债收益率有点反弹过头，应该只是“黎明前的黑暗”，因为资金面有种说法，“年前有多紧，年后就有多松”，而长债则仍需要继续观察经济基本面走势。

中国今年春节假期为自2月18日至2月24日，主要金融市场均休市。

对于明日公开市场，华北另一银行交易员表示，央行不进行操作的概率应该比较大，一般节后都不会发逆回购；而且目前资金也没有宽松，所以正回购也不大可能。

一级市场方面，财政部上午续招标发行的200亿元人民币七年期固息国债，中标收益率3.1752%，边际中标收益率为3.2169%，投标倍数2.43倍。

此外，最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。

国债期货主力合约TF1506 今日收报99.392元，较上日结算价跌0.028元，或0.03%。

剩余期限近9.74年的国开行固息债140229最新报价 在3.70%/3.68%，上日尾盘为3.72%/3.60%。

**资金未转暖，待现金回流施援手**

银行间市场周三主要回购利率大多下行，但流动性并未同步转暖，大行资金供给规模有限。节前抽离银行体系的现金仍待逐步回流，加之今日还有逆回购和国库现金定存等到期，又恰逢存款准备金例行调整，亦令紧平衡的资金格局延续。

交易员指出，明日还将有逾千亿元逆回购到期，届时关注公开市场是否会再进行逆回购接续；如果央行没有动作，则要等待现金的进一步回流向资金面施以援手。

华东一银行交易员表示，今日逆回购和现金定存合计到期量达1,150亿元人民币，对资金面的抽离影响不小。

华东另一银行交易员称，“没感觉(资金面较节前)有明显好转，没想到节后还要继续奋战。”

她表示，春节前公布的外汇占款数据不佳，显示当前资金面临的压力不小，由于本周仍处月末，预计流动性实质性转松有一定难度，下周进入月初后应会逐步转暖，“明天的(公开市场)需求我们先报上了，但做不做很难说。”

央行上周二公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。

业内人士周三透露，人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。据路透统计，本周公开市场有1,800亿元逆回购到期回笼资金，其中明日到期量为1,250亿元。 。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,707.42亿元，较上一交易日的3,978.37亿元大增逾一倍；其中，隔夜品种成交5,524.26亿元，上一交易日为1,006.67亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2646 3.4805 -21.59 5,524.26

七天 4.7310 4.8141 -8.31 2,119.09

14天 4.8819 4.8655 +1.64 919.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3000 0.4500 +85.00 38.88

七天 2.5000 0.0100 +249.00 7.58

14天 4.2000 1.1950 +300.50 0.35

回购定盘利率

其中:隔夜 33.3280 3.5500 -22.20 --

七天 4.8300 4.7900 +4.00 --

14天 4.8700 4.8625 +0.75 --

Shibor

其中:隔夜 3.3280 3.4000 -7.20 --

七天 4.7680 4.7490 +1.90 --