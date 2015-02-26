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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 17:18 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，银行业卖超0.5亿台币

路透台北2月26日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/
13 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债103/13期：  
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      3.50      4.00        -0.50
     证券业      1.50      1.00        +0.50
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