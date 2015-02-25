希腊金融：财长称要满足债务重组和基本盈余等三个条件，才能重返债市

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典2月25日 - 希腊财长瓦鲁法基斯周三表示，若希腊进行债务重组、投资，并实现可持续的基本预算盈余，那么希腊就能够从金融市场举债。
“要想返回债市融资，就需要满足这三点条件：基本预算盈余、债务重组和投资，”他对广播频道Real FM表示。
“我说的是能大幅减少债务的债务互换，”在被问及希腊如何实现债务重组时，瓦鲁法基斯表示。
希腊将开始与欧盟和国际货币基金组织(IMF)讨论填补该国融资缺口问题，之前已同意将该国救助计划延长四个月。
希腊自2010年获得救助后，基本一直被排除在国际资本市场之外，只是去年在前保守派政府执政期间发行两笔债券。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选