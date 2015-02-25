希腊金融：财长称要满足债务重组和基本盈余等三个条件，才能重返债市

路透雅典2月25日 - 希腊财长瓦鲁法基斯周三表示，若希腊进行债务重组、投资，并实现可持续的基本预算盈余，那么希腊就能够从金融市场举债。

“要想返回债市融资，就需要满足这三点条件：基本预算盈余、债务重组和投资，”他对广播频道Real FM表示。

“我说的是能大幅减少债务的债务互换，”在被问及希腊如何实现债务重组时，瓦鲁法基斯表示。

希腊将开始与欧盟和国际货币基金组织(IMF)讨论填补该国融资缺口问题，之前已同意将该国救助计划延长四个月。