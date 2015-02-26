重温稿-台湾货币市场：短率依旧持于低位，月底效应可望安然度过

* 短率依旧持于低位

* 月底可望安然度过

* 短票量能持续低迷

记者 詹静宜

路透台北2月25日 - 台湾银行间短率周三续处低位。资金调度人士指出，尽管明天为月底最后一个交易日，但因农历年后通货回笼，持续垫高银行间资金水位，明显淡化月底紧缩效应，短率维持在既有区间低位不变，月底效应可望安然度过。

大型银行交易员指出，因应周五逢假期休市，周四积数将算四天份，银行间积数操作态度较趋谨慎，此前大额资金落点大多避开年后直接跨过月底、旬底，预期部分银行可能趁明天酌量调整积数，月底短率料持在现有利率区间。

〞这个月看不出来有月底因素，一路宽松到下旬初。〞一位大型官股银行交易员说。

资金调度人士也指出，由于周五再见连续假期，是否影响通货回笼的速度仍待观察，不过依据往年经验，年后两周皆为通货回笼高峰，周三已推升银行间累积超额准备突破4,560亿台币，增添银行间去化资金销积数的压力。

据央行公布的每日通货发行金额显示，上周二(17日)通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周三通货回笼约489.05亿台币，上日通货回笼265.17亿，发行数稍降至2.05兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率落在0.385-0.450%，上日成交区间0.380-0.500%；两周拆款利率区间在0.388-0.460%，上日在0.388-0.465%。

**短票仍偏淡**

短票市场方面，交易人士表示，由于农历年关刚过，短票交投仍偏淡静，发票量持续低迷，成交以到期续作为主，短票利率仍旧徘徊低位。

〞年节气氛仍浓，交投比较清淡。〞一位大型票券商交易主管说。

今日票券商与银行承作的自保短票多落点于3月底前，成交利率为0.60-0.61%，跨过3月季底短票则成交在0.61-0.62%，不过多数银行对跨季资金仍有疑虑，跨季短票交投仍不多，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，前日平均利率0.605%，成交量仅有11亿台币，交投略显冷清。

台湾央行周三公布，共发行3,481.5亿台币存单，含一年期存单1,200亿。与今日存单到期金额2,279.5亿台币相较，存单发行余额增1,202亿。 周四存单到期金额3,088.5亿。周五因本地假期市场再度休市。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为679亿台币，累积超额准备为4,561亿台币、加计前期1%的超额准备为5,852亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)市场周三持平上日，月底资金需求稍高，但又有年后通货回笼的宽松效应交相作用之下，令附买回利率大致平稳。

他们表示，部分银行的资金今日略有收回，不过另一方面银行在拆款市场又供给了较多的资金，令债券附买回市场及银行间调度的资金流动相对频繁，互有供给之下，资金情势尚稳平稳。

〞银行钱有回去，不过拆款又有拿出来，〞一位大型票券商交易员说。

另一位票券商交易员则认为，部分投信或因月底效应抽回资金，将钱配置在证券商开出较高利率的债券附买回市场。票券商则多以增加拆款、或向个人/企业转做交易。

周三有央行发行1,200亿台币364天期存单、美商花旗集团 发行30年期美元债共4.31亿美元、摩根士丹利 发行五年期宝岛债共9.8亿人民币、德意志银行新加坡分行发行三年期宝岛债共9亿人民币。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，两者大致稳于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，大致与先前区间相似。