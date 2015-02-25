东南亚股市：印尼和菲律宾股市触及纪录高位，投资者积极回应叶伦讲话

路透2月25日 - 印尼和菲律宾股市周三触及纪录高位，投资者积极回
应美联储主席叶伦关于美联储将不会急于加息的表态。
印尼股市 触及纪录高位5,448.70点，而菲律宾股市 也
在盘初创下7,862.91的纪录新高。
印尼股市收高0.5%，外资买超6,163万美元，菲律宾股市收高0.1%，
外资买超1,690万美元。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融委员会
作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议
上酌情”考虑升息。
印尼券商Trimegah Securities在一份报告中称：“美联储暗示其或
在今年下半年开始加息，不过可能是逐步的。这提振了对于年底时实际升
息幅度或小于最初预计的100个基点的乐观看法。”
曼谷的券商KGI Securities则表示，9月前升息的几率已从51%降至45
%，“显示普遍预期的时间已推至10月。”
泰国股市下跌0.6%至2月17日以来的最低，受电信股拖累。此前有媒
体报道称泰国电信业监管机构证实，原定的4G频段标售推迟。
泰国最大的移动通信运营商Advanced Info Service PCL <ADVANC.BK
>下跌4.2%，Total Access Communication Pcl 下跌3.4%。
新加坡股市小升0.1%，马来西亚 和越南股市 分别下滑
0.2%和0.7%。
涨跌 当日 今
年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌%
涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 424.14 1.70 +0.40
+3.25 410.77
新加坡 3440.83 3.22 +0.09
+2.25 3365.15
马来西亚 1815.86 -2.82 -0.16
+3.10 1761.25
泰国 1589.33 -9.33 -0.58
+6.12 1497.67
印尼 5445.11 27.79 +0.51
+4.17 5226.95
菲律宾 7844.06 9.20 +0.12
+8.48 7230.57
越南 592.66 -4.29 -0.72
+8.62 545.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 李春喜)