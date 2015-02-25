东南亚股市：印尼和菲律宾股市触及纪录高位，投资者积极回应叶伦讲话

路透2月25日 - 印尼和菲律宾股市周三触及纪录高位，投资者积极回 应美联储主席叶伦关于美联储将不会急于加息的表态。 印尼股市 触及纪录高位5,448.70点，而菲律宾股市 也 在盘初创下7,862.91的纪录新高。 印尼股市收高0.5%，外资买超6,163万美元，菲律宾股市收高0.1%， 外资买超1,690万美元。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融委员会 作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议 上酌情”考虑升息。 印尼券商Trimegah Securities在一份报告中称：“美联储暗示其或 在今年下半年开始加息，不过可能是逐步的。这提振了对于年底时实际升 息幅度或小于最初预计的100个基点的乐观看法。” 曼谷的券商KGI Securities则表示，9月前升息的几率已从51%降至45 %，“显示普遍预期的时间已推至10月。” 泰国股市下跌0.6%至2月17日以来的最低，受电信股拖累。此前有媒 体报道称泰国电信业监管机构证实，原定的4G频段标售推迟。 泰国最大的移动通信运营商Advanced Info Service PCL <ADVANC.BK >下跌4.2%，Total Access Communication Pcl 下跌3.4%。 新加坡股市小升0.1%，马来西亚 和越南股市 分别下滑 0.2%和0.7%。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 424.14 1.70 +0.40 +3.25 410.77 新加坡 3440.83 3.22 +0.09 +2.25 3365.15 马来西亚 1815.86 -2.82 -0.16 +3.10 1761.25 泰国 1589.33 -9.33 -0.58 +6.12 1497.67 印尼 5445.11 27.79 +0.51 +4.17 5226.95 菲律宾 7844.06 9.20 +0.12 +8.48 7230.57 越南 592.66 -4.29 -0.72 +8.62 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 李春喜)