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亚洲 | 2015年 2月 25日 星期三 19:17 BJT

东南亚股市：印尼和菲律宾股市触及纪录高位，投资者积极回应叶伦讲话

路透2月25日 - 印尼和菲律宾股市周三触及纪录高位，投资者积极回
应美联储主席叶伦关于美联储将不会急于加息的表态。
    
    印尼股市 触及纪录高位5,448.70点，而菲律宾股市 也
在盘初创下7,862.91的纪录新高。
    
    印尼股市收高0.5%，外资买超6,163万美元，菲律宾股市收高0.1%，
外资买超1,690万美元。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融委员会
作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议
上酌情”考虑升息。 
    
    印尼券商Trimegah Securities在一份报告中称：“美联储暗示其或
在今年下半年开始加息，不过可能是逐步的。这提振了对于年底时实际升
息幅度或小于最初预计的100个基点的乐观看法。”
    
    曼谷的券商KGI Securities则表示，9月前升息的几率已从51%降至45
%，“显示普遍预期的时间已推至10月。”
    
    泰国股市下跌0.6%至2月17日以来的最低，受电信股拖累。此前有媒
体报道称泰国电信业监管机构证实，原定的4G频段标售推迟。
    
    泰国最大的移动通信运营商Advanced Info Service PCL <ADVANC.BK
>下跌4.2%，Total Access Communication Pcl 下跌3.4%。
    
    新加坡股市小升0.1%，马来西亚 和越南股市 分别下滑
0.2%和0.7%。    

    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   424.14     1.70   +0.40  
 +3.25   410.77
    新加坡                   3440.83     3.22   +0.09  
 +2.25  3365.15
    马来西亚                  1815.86    -2.82   -0.16  
 +3.10  1761.25
    泰国                      1589.33    -9.33   -0.58  
 +6.12  1497.67
    印尼                      5445.11    27.79   +0.51  
 +4.17  5226.95
    菲律宾                     7844.06     9.20   +0.12  
 +8.48  7230.57
    越南                        592.66    -4.29   -0.72  
 +8.62   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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