欧洲已公布经济指标--2015/2/25

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.5 p +0.7 f +2.7 p 德国 第四季 +0.7 r +0.1 f +1.6 r 法国 第四季 +0.1 p +0.3 f -- 意大利 第四季 持平 p -0.1 f -0.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 1月 -0.9 持平 +0.3 德国 1月 -1.1 f +0.2 f -0.4 f 法国(HICP) 1月 -1.1 +0.1 f -0.4 意大利(HICP) 1月 -2.5 f 持平 -0.5 f 生产者物价指数(PPI) 英国 1月 -0.5 -0.5 r -1.8 德国 12月 -0.7 持平 -1.7 法国 12月 -0.9 -0.1 -2.9 意大利 12月 -0.7 -0.2 r -1.8 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 10-12月 5.7 6.0 德国 1月 6.5 @ 6.6 @ 法国 第三季 10.4 p 10.1 r 意大利 12月 12.9 @ 13.3 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国劳工部周五公布，4月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加18.5万个)，4月失业率为4.4%(预估为4.6%)，4月制 造业岗位增加0.6万个(预估为增加1.0万个)，4月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正 为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3
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