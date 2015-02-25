美国数据：2月20日止当周抵押贷款申请连续第三周下降，因利率上升

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约2月25日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请连续第三周下降，因利率小幅上升。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月20日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降3.5%至420.3，创下1月2日止当周以来的最低。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下降7.5%至1,861.8，为七周最低。购房贷款申请指数上升4.6%至170.2，为六周来首次山上升。
浏览抵押贷款数据图表，请点选：(link.reuters.com/guv37s)
再融资在总抵押贷款活动中所占份额下降至62%，前一周为66%。
当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.99%，较上周的3.93%上升6个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选