美国数据：2月20日止当周抵押贷款申请连续第三周下降，因利率上升

路透纽约2月25日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请连续第三周下降，因利率小幅上升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，2月20日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降3.5%至420.3，创下1月2日止当周以来的最低。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降7.5%至1,861.8，为七周最低。购房贷款申请指数上升4.6%至170.2，为六周来首次山上升。

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再融资在总抵押贷款活动中所占份额下降至62%，前一周为66%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.99%，较上周的3.93%上升6个基点。