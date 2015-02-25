表格：新西兰1月录得贸易顺差，然1月底止年度贸易逆差扩大

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透惠灵顿2月26日 - 周四公布的官方数据显示，新西兰1月录得些许贸易顺差，为七个月来首见，因进口降幅大于出口降幅。
新西兰1月贸易顺差为5,600万新西兰元，为去年6月来首次出现月度贸易顺差。
新西兰统计局公布，新西兰截至1月底的一年贸易逆差扩大至14.1亿新西兰元，贸易逆差规模为2009年以来同期最大。
路透访问的分析师此前预计，1月贸易逆差为1.83亿新西兰元，截至1月底的年度贸易逆差为16.5亿新西兰元。
1月出口较上月下降16%，因乳品出口价格下跌抵销销售出口量创纪录。林木和铝出口也下跌，抵销肉类出口增长。1月出口同比下跌9.1%。
1月进口较上月下跌21%，因油价和石油产品下降，但1月进口同比仅下跌3.8%。
1月经季节调整后贸易顺差为2,700万新西兰元。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 1月 12月 上年1月
贸易收支 顺差0.56 逆差1.95(逆差1.59) 顺差2.85
出口 37.0 44.0(44.2) 40.7
进口 36.4 46.0(45.8) 37.8
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至1月的一年 截至12月的一年 截至14年11月一年
贸易收支 逆差14.1 逆差11.5 顺差2.6
出口 497.1 500.9 487.6
进口 511.2 512.4 485.0
2月贸易数据将于3月25日公布。(完)
(编译 利棣儿；审校 龚芳)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国劳工部周五公布，4月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加18.5万个)，4月失业率为4.4%(预估为4.6%)，4月制 造业岗位增加0.6万个(预估为增加1.0万个)，4月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正 为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3
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