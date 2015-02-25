表格：新西兰1月录得贸易顺差，然1月底止年度贸易逆差扩大

路透惠灵顿2月26日 - 周四公布的官方数据显示，新西兰1月录得些许贸易顺差，为七个月来首见，因进口降幅大于出口降幅。

新西兰1月贸易顺差为5,600万新西兰元，为去年6月来首次出现月度贸易顺差。

新西兰统计局公布，新西兰截至1月底的一年贸易逆差扩大至14.1亿新西兰元，贸易逆差规模为2009年以来同期最大。

路透访问的分析师此前预计，1月贸易逆差为1.83亿新西兰元，截至1月底的年度贸易逆差为16.5亿新西兰元。

1月出口较上月下降16%，因乳品出口价格下跌抵销销售出口量创纪录。林木和铝出口也下跌，抵销肉类出口增长。1月出口同比下跌9.1%。

1月进口较上月下跌21%，因油价和石油产品下降，但1月进口同比仅下跌3.8%。

1月经季节调整后贸易顺差为2,700万新西兰元。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 1月 12月 上年1月

贸易收支 顺差0.56 逆差1.95(逆差1.59) 顺差2.85

出口 37.0 44.0(44.2) 40.7

进口 36.4 46.0(45.8) 37.8

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至1月的一年 截至12月的一年 截至14年11月一年

贸易收支 逆差14.1 逆差11.5 顺差2.6

出口 497.1 500.9 487.6

进口 511.2 512.4 485.0

2月贸易数据将于3月25日公布。(完)