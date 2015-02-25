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债券 | 2015年 2月 25日 星期三 23:58 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因南非下调经济成长预估和上调赤字预估

路透约翰内斯堡2月25日 - 南非兰特兑美元周三下跌，此前南非财长内内(Nhlanhla Nene)宣布上调所得税、下调经济成长预估，且上调预算赤字预估。

内内在预算演说中表示，南非将在20年来首次上调所得税，因经济成长疲弱使政府收入偏低，内内也下调经济成长预估，因南非长期供电短缺抑制经济活动。

内内说，政府将不得不在本地和全球市场借贷，以筹资弥补预算赤字，但他警告称，南非不可持续的债务水平可能将对该国信贷评级构成威胁。

1500GMT，兰特兑美元 跌0.37%，报11.5145兰特。

投资者正等待周五贸易数据出炉，以寻找兰特的方向。(完)
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