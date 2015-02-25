全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船运价攀升

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透2月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上扬，因较小型船运价攀升。
乾散货运价指数升8点，或1.55%，报524点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬5点，或0.97%，报519点，日均获利上升36美元，至4,150美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 跌5点，至529点。日均获利下跌3美元，至5,374美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升6点，报496点。灵便型船指数 涨15点，报289点。超灵便型船日均获利上升60美元，至5,184美元。灵便型船日均获利上升198美元，至4,272美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国劳工部周五公布，4月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加18.5万个)，4月失业率为4.4%(预估为4.6%)，4月制 造业岗位增加0.6万个(预估为增加1.0万个)，4月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正 为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3
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