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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 23:56 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船运价攀升

路透2月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上扬，因较小型船运价攀升。

乾散货运价指数升8点，或1.55%，报524点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬5点，或0.97%，报519点，日均获利上升36美元，至4,150美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌5点，至529点。日均获利下跌3美元，至5,374美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升6点，报496点。灵便型船指数 涨15点，报289点。超灵便型船日均获利上升60美元，至5,184美元。灵便型船日均获利上升198美元，至4,272美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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