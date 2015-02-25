英国债市：英债连升第二日，受美联储主席叶伦国会证词带动

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透伦敦2月25日 - 英债价格周三升至一周最高，延续美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储不急于升息后燃点公债的涨势。
10年期英债 收益率触及上周三来最低1.688%，在1540 GMT，下跌6个基点，报1.70%。
30年期英债 收益率跌至两周低点2.384%，今日下跌7个基点。
叶伦周二没有为美联储将何时升息给出明确看法，但她暗示美联储至少要等两次政策会议才会升息。
“欧洲核心公债普遍上升，追升昨晚收盘后美联储带动公债市场上涨，”苏格兰皇家银行利率策略师Simon Peck说。
周三稍早英债远远跑赢德债，10年期英债/德债收益率差下跌至日内低位134.6个基点，此为上周二来最低水平，周三稍后报137个基点，下跌大约2个基点。
Peck表示，英债票息支付将支撑英债价格，在接近本周末将为市场带来支持。(完)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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