英国债市：英债连升第二日，受美联储主席叶伦国会证词带动

路透伦敦2月25日 - 英债价格周三升至一周最高，延续美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储不急于升息后燃点公债的涨势。

10年期英债 收益率触及上周三来最低1.688%，在1540 GMT，下跌6个基点，报1.70%。

30年期英债 收益率跌至两周低点2.384%，今日下跌7个基点。

叶伦周二没有为美联储将何时升息给出明确看法，但她暗示美联储至少要等两次政策会议才会升息。

“欧洲核心公债普遍上升，追升昨晚收盘后美联储带动公债市场上涨，”苏格兰皇家银行利率策略师Simon Peck说。

周三稍早英债远远跑赢德债，10年期英债/德债收益率差下跌至日内低位134.6个基点，此为上周二来最低水平，周三稍后报137个基点，下跌大约2个基点。

Peck表示，英债票息支付将支撑英债价格，在接近本周末将为市场带来支持。(完)