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货币新闻 | 2015年 2月 26日 星期四 00:36 BJT

表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.084%，投标倍数为4.28

路透华盛顿2月25日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.084% 中值 0.081% 低值 0.060% 价格/得标 价格 99.999999 高值得标比率 38.60% 投标倍数 4.28 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,305,100 总投标 55,664,267,100 竞争性投标得标 12,991,038,000 非竞争性投标得标 9,267,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 45,229,000,000 初级市场交易商得标 6,478,200,000 直接投标 1,250,000,000 直接投标得标 250,000,000 间接投标 　 9,176,000,000 间接投标得标 6,262,838,000 发行细节 发行日 2015/02/27 到期日 2017/01/31 CUSIP码 912828H60

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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