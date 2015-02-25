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货币新闻 | 2015年 2月 26日 星期四 02:04 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.480%，投标倍数为2.54

路透华盛顿2月25日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.480 中值 1.440 低值 1.400 价格/得标 价格 99.496222 高值得标比率 64.14% 投标倍数 2.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,033,800 总投标 　 88,852,750,800 竞争性投标得标 34,939,683,000 非竞争性投标得标 60,350,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 61,037,000,000 初级市场交易商得标 11,329,210,000 直接投标 4,642,000,000 直接投标得标 2,617,554,000 间接投标 23,113,400,000 间接投标得标 20,992,919,000 发行细节 发行日 2015/03/02 到期日 2020/02/29 CUSIP码 912828J50 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)
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