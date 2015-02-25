欧洲股市：涨势暂竭，因企业季报良莠不齐

* FTSEurofirst 300指数收低0.1%，徘徊在七年高位下方

* Weir发布营收预警后股价暴跌8.7%

* 法国安盛保险称有信心实现节省成本目标，股价扬升2.6%

路透巴黎/伦敦2月25日 - 欧洲股市周三小跌，因企业季报良莠不齐令英股富时100指数 和德国DAX指数 创纪录高位的涨势暂竭。

英国机械工程集团Weir Group 跌幅居前，大跌8.7%，此前公司警告称油价下跌将导致公司2015年营收大幅下降。

法国钢管制造商Vallourec 挫跌6.7%，公司称在2015年将裁员1,400人，因油企客户需求下降。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,541.80点，从周二触及的七年高位回落。

不过，对欧股市场仍然乐观。投资者预计下月开始的欧洲央行购债计划将提振欧洲股市。

“欧洲央行量化宽松政策将很快开始实施，欧洲股指应该继续上升一段时间，”Mirabaud Securities高级股市交易员John Plassard说。

如欧洲汽车股 和意大利银行股 等一些近期因量化宽松政策预期而跑赢的板块周三下滑，因获利了结，这些板块自1月初来劲升约30%。

欧洲第二大保险商法国安盛保险(AXA)劲升2.6%，此前公布2014年净利增长12%，且公司称对今年实现削减成本目标充满信心。

根据汤森路透I/B/E/S，企业季报迄今，共有63%的STOXX 600指数成份股企业公布了业绩，其中，55%的获利符合或高于预期。总体而言，第四季企业获利预料成长19.5%，将为三年半来表现最好的欧洲企业季报。