纽约期市：原糖期货跌至2010年低位，可可结束15日连涨

路透纽约/伦敦2月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌穿14美分，至2010年低位，因投资者卖出和供应充足。纽约可可结束15日连涨之势，因投资者买盘枯竭令价格从四个月高位骤降。

阿拉比卡咖啡期货跌至一年低位，因技术性卖盘和巴西货币雷亚尔走弱吸引巴西卖盘。巴西是全球最大阿拉比卡咖啡豆种植国。

ICE-5月原糖期货 收跌0.36美分，或2.5%，报每磅13.79美分，略高于盘中触及的2010年5月来最低13.75美分。

交易员关注周五到期的3月合约 ，其未平仓合约周二下降10,741口至17,879口，导致市场预期该合约将有20-30万口合约交割。

3月/5月原糖价差SB-1=R几无变动，周二溢价在升至0.23美分后收报0.02美分。

5月白糖期货 收跌6.40美元，或1.7%，收报每吨371.60美元。

国际糖业组织(ISO)预计2014/15年全球糖供应过剩62万吨，低于上年供应过剩260万吨。但期糖市场对该数据无甚反应。

可可期货从稍早触及的10月高位下跌，此前触及技术超买水平，交易商说。

纽约5月可可期货 收低58美元，或1.9%，报每吨2,959美元，盘中升至10月来最高3,037美元。

5月伦敦可可期货 收跌43英镑，或2.1%，报每吨1,987英镑，盘中升至10月1日来最高2,038英镑。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌5.45美分，或3.7%，报每磅1.4345美元，盘中跌至2014年2月18日来最低1.4235美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收低32美元，或1.7%，报每吨1,886美元。(完)

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