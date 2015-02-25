《全球汇市》美元下跌，因美联储主席叶伦暗示不急于升息

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 交易商缩减对美联储将在今年中升息的押注
* 美债收益率下跌，增加美元卖压
* 希腊债务协议支撑欧元，但忧虑犹在
路透纽约2月25日 - 美元兑一篮子货币周三下跌，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED) 主席叶伦暗示联储不急升息后，交易商缩减其美元头寸。
美元下跌，也因短期美债收益率从近期高位回落，因叶伦在国会作证，使原以为她会暗示是否早至今年中升息提供较明确线索的投资者失望。
两年期美债 收益率周二触及两周低位，部份因为叶伦的国会证词被认为对通胀立场温和。
叶伦没有就美联储声明将在何时就升息时间上可能放弃“耐心”措辞提供进一步信息，但反而强调放弃耐心措辞不一定预示美联储将很快升息。
叶伦表示，美联储是否升息将取决于经济数据，且美联储将“在每次会议上酌情”考虑升息。
“叶伦设法降低市场对6月美联储升息的预期。她也为自己对将公布的经济数据作反应留下很多回旋余地。”
周三美国公布1月新屋销售降幅小于预期，仍以接近2008年6月来最快速度成长。
继周二在参议院金融委员会作证后，周三叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述，她没有就美联储何时升息提供进一步信息。
美元指数 连跌第二日，最新下滑0.3%，报94.229，美元兑几乎所有主要货币都下跌。
美元兑日圆 小跌0.08%，报118.890日圆。英镑兑美元 涨0.45%，报1.5524美元，此前触及八周高位1.5538美元。
欧元兑美元连升第二日，受助于希腊获得欧元区金援延期四个月的消息。
分析师表示，尽管市场怀疑希腊偿债能力，但这临时救助协议降低了对希腊退出欧元区的忧虑。
欧元兑美元 上涨0.2%，报1.13590美元，兑日圆 升0.1%，报135.060日圆。
美元跌势被视为是暂时性的。看似美联储仍在今年升息轨道之上，尽管可能不是一些大型银行所预期的在6月升息。
和美联储政策前景形成对照，欧洲央行下月将开始实施每月600亿欧元购债计划。日本央行已积极采取了类似的量化宽松政策。交易商表示，这将令美元出现低吸买盘。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。