《全球汇市》美元下跌，因美联储主席叶伦暗示不急于升息

* 交易商缩减对美联储将在今年中升息的押注

* 美债收益率下跌，增加美元卖压

* 希腊债务协议支撑欧元，但忧虑犹在

路透纽约2月25日 - 美元兑一篮子货币周三下跌，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED) 主席叶伦暗示联储不急升息后，交易商缩减其美元头寸。

美元下跌，也因短期美债收益率从近期高位回落，因叶伦在国会作证，使原以为她会暗示是否早至今年中升息提供较明确线索的投资者失望。

两年期美债 收益率周二触及两周低位，部份因为叶伦的国会证词被认为对通胀立场温和。

叶伦没有就美联储声明将在何时就升息时间上可能放弃“耐心”措辞提供进一步信息，但反而强调放弃耐心措辞不一定预示美联储将很快升息。

叶伦表示，美联储是否升息将取决于经济数据，且美联储将“在每次会议上酌情”考虑升息。

“叶伦设法降低市场对6月美联储升息的预期。她也为自己对将公布的经济数据作反应留下很多回旋余地。”

周三美国公布1月新屋销售降幅小于预期，仍以接近2008年6月来最快速度成长。

继周二在参议院金融委员会作证后，周三叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述，她没有就美联储何时升息提供进一步信息。

美元指数 连跌第二日，最新下滑0.3%，报94.229，美元兑几乎所有主要货币都下跌。

美元兑日圆 小跌0.08%，报118.890日圆。英镑兑美元 涨0.45%，报1.5524美元，此前触及八周高位1.5538美元。

欧元兑美元连升第二日，受助于希腊获得欧元区金援延期四个月的消息。

分析师表示，尽管市场怀疑希腊偿债能力，但这临时救助协议降低了对希腊退出欧元区的忧虑。

欧元兑美元 上涨0.2%，报1.13590美元，兑日圆 升0.1%，报135.060日圆。

美元跌势被视为是暂时性的。看似美联储仍在今年升息轨道之上，尽管可能不是一些大型银行所预期的在6月升息。