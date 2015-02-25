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货币新闻 | 2015年 2月 26日 星期四 05:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.08%，Nasdaq指数下滑0.02%

路透纽约2月25日 - 美国股市标普500指数周三收低，Nasdaq指数结束10日连涨之势，因投资者对苹果升势获利了结，但道指小升，再创纪录最高收位。

道琼工业指数 收涨15.38点，或0.08%，至18,224.57点；标准普尔500指数 下跌1.62点，或0.08%，至2,113.86点；Nasdaq指数 下滑0.985点，或0.02%，至4,967.137点。(完)
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