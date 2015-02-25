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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.67 -0.08 -0.21 465710

搜狐 51.66 -0.68 -1.30 394696

网易 101.98 -7.57 -6.91 561017

百度 203.53 -4.53 -2.18 2887179

台湾

台湾积体电路 25.04 +0.00 +0.00 1871704

联电 2.54 +0.07 +2.83 312423

日月光 7.42 +0.14 +1.92 292515

矽品精密 9.06 +0.24 +2.72 2086445

和信超媒体 0.81 +0.01 +0.86 66868

友达 5.34 +0.07 +1.33 453670

中华电信 31.38 +0.44 +1.42 35500

台湾国际航电 49.45 -0.15 -0.30 1637967

香港

中国移动 68.14 -0.53 -0.77 225509

中国联通 16.60 -0.24 -1.43 48871

中国电信 64.03 +0.21 +0.33 3795

中芯国际 4.42 +0.10 +2.31 9781

电讯盈科 6.35 +0.05 +0.79 710

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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