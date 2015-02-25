《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月25日

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.67 -0.08 -0.21 465710
搜狐 51.66 -0.68 -1.30 394696
网易 101.98 -7.57 -6.91 561017
百度 203.53 -4.53 -2.18 2887179
台湾
台湾积体电路 25.04 +0.00 +0.00 1871704
联电 2.54 +0.07 +2.83 312423
日月光 7.42 +0.14 +1.92 292515
矽品精密 9.06 +0.24 +2.72 2086445
和信超媒体 0.81 +0.01 +0.86 66868
友达 5.34 +0.07 +1.33 453670
中华电信 31.38 +0.44 +1.42 35500
台湾国际航电 49.45 -0.15 -0.30 1637967
香港
中国移动 68.14 -0.53 -0.77 225509
中国联通 16.60 -0.24 -1.43 48871
中国电信 64.03 +0.21 +0.33 3795
中芯国际 4.42 +0.10 +2.31 9781
电讯盈科 6.35 +0.05 +0.79 710
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 张明钧)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。