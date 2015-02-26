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货币新闻 | 2015年 2月 26日 星期四 08:49 BJT

表格：澳洲第四季新资本支出较前季减少2.2%，预期为下降1.9%

路透悉尼2月26日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲第四季新资本支出经
季节调整后较前季减少2.2%，路透调查预估为下滑1.9%。
    
    第四季经季节调整建筑资本支出较前季减少2.6%，厂房及机械资本支
出较前季减少1.3%。

    以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：

    资本               第四季 
     建筑              24.859
     设备、厂房和机械  12.606   
    总计               37.465 
    
    以下为当前价格计的资本支出预估：
  
    2014/15年度：1,527亿澳元(前次预估为1,532亿澳元)、
    2015/16年度：1,098亿澳元
    
    欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完)
  


 (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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