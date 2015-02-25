版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--2月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    2月25日(四)
    
    2350 - 一周资本流动数据
    
    2月26日(五)
    
    -- 日本央行审议委员石田浩二在横滨发表谈话
    
    0120 - 三个月期贴现国库券标售
    
    0130 - 两年期公债标售
    
    0630 - JX控股 旗下吉坤日矿日石能源公布下个月石油精炼
计划
        
     注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐