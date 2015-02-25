美国股市：苹果拖累标普500和Nasdaq指数小跌，道指创史上最高收位

* 惠普公布业绩和财测后股价下挫

* 1月美国新屋销售跌幅小于预期

* 道指上涨0.1%，标普500指数下滑0.1%，Nasdaq指数小跌0.02%

路透纽约2月25日 - 美国股市标普500指数周三收低，Nasdaq指数结束10日连涨之势，因投资者对苹果 升势获利了结，但道指小升，再创纪录最高收位。

非必需消费品类股提振道指，包括麦当劳 劲升3.9%至98.66美元，麦当劳上涨也扶助限制标普500指数的跌幅。

标普非必需消费品指数 上涨0.8%。TJX 上扬3.3%，报69.38美元，此前该公司公布业绩。Target 公布的第四季同店销售和获利好于预期后，股价小升0.3%，报77.15美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述，她没有就美联储何时升息提供进一步信息。

苹果股价下挫2.6%，报128.79美元，回吐近期部份升幅。苹果今年迄今仍上涨16.6%。

泽西市LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说，“苹果是对冲基金的爱股，而短线进出人士总是有可能对苹果涨势获利了结，”特别是在苹果股价大幅攀升后。

道琼工业指数 收涨15.38点，或0.08%，至18,224.57点，此为史上最高收位；标准普尔500指数 下跌1.62点，或0.08%，至2,113.86点；Nasdaq指数 下滑0.99点，或0.02%，至4,967.14点。

能源股上涨，因油价劲升。标普能源指数 上升0.4%，而美国原油价格 大涨3.5%，报每桶50.99美元。

美国1月新屋销售仅较前月小幅下降，尽管大雪导致东北部地区的房屋销售大幅减少，另外，房屋供应攀升至2010年以来最高水平，这对疲弱的楼市而言是一大吉兆。 该数据也支撑美国股市。

全球第二大个人电脑生产商惠普 暴跌9.9%，报34.67美元，为表现最差的标普500指数成份股。惠普公布其所有营运分支季度营收持平或下跌，且全年获利预估远低于分析师预期。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为62亿股，低于本月迄今日成交均值约68亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,697和1,359股，比率为1.25:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,473和1,233股，比率为1.19:1。

59只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；120只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)