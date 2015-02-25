《综述》希腊预计偿还IMF与ECB贷款面临困难；德国流露怀疑情绪

德国总理梅克尔努力打消其保守派阵营中的怀疑情绪，称延长希腊救助计划比其它方案更可取。

柏林排除了减计希腊债务的可能性。朔伊布勒的发言人表示，是否给予希腊预防性信贷额度，或者在四个月的延长期结束后推出第三个救助计划，现在谈论这些为时过早。

另一个希腊经济承压的迹象是，该国四大银行中的两家，Eurobank 和Bank of Piraeus 将被泛欧STOXX 600指标股指剔除，这有可能使其在这个困难时期失去关键的投资。

尽管延长希腊救助计划的协议达成之后，这两家银行的股价反弹，但自去年2月以来跌幅仍达65%左右。存款撤离，以及对于希腊偿债能力的担忧，使他们的股价受到打击。(完)