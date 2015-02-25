《综述》希腊预计偿还IMF与ECB贷款面临困难；德国流露怀疑情绪

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
德国总理梅克尔努力打消其保守派阵营中的怀疑情绪，称延长希腊救助计划比其它方案更可取。
柏林排除了减计希腊债务的可能性。朔伊布勒的发言人表示，是否给予希腊预防性信贷额度，或者在四个月的延长期结束后推出第三个救助计划，现在谈论这些为时过早。
另一个希腊经济承压的迹象是，该国四大银行中的两家，Eurobank 和Bank of Piraeus 将被泛欧STOXX 600指标股指剔除，这有可能使其在这个困难时期失去关键的投资。
尽管延长希腊救助计划的协议达成之后，这两家银行的股价反弹，但自去年2月以来跌幅仍达65%左右。存款撤离，以及对于希腊偿债能力的担忧，使他们的股价受到打击。(完)
(编译 张涛/孙茉莉/陈宗琦；审校 龚芳/郑茵)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国劳工部周五公布，4月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加18.5万个)，4月失业率为4.4%(预估为4.6%)，4月制 造业岗位增加0.6万个(预估为增加1.0万个)，4月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正 为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3
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