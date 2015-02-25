澳新经济指标预测--2月26日-3月5日****

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月26日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.9% +0.2% 建筑类支出 -2.5% -1.9% 机械类支出 -2.0% +4.4% 2145 新西兰建筑许可 1月 -- -2.1% 2月27日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 1月 -- 30.4% 企业活动指数 -- 37.3% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 3月2日当周 3月1日(日) 2145 新西兰贸易条件 第四季 -3.0% -4.4% 2230 澳洲AIG制造业指数 2月 -- 49 3月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指数 2月 -- +0.1% 3月2日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- -1.9% 0030 澳洲企业库存 第四季 -- +0.7% 0030 澳洲企业获利 第四季 -- +0.5% 企业税前获利 -- +10.2% 3月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 -- -3.3% 民间建筑许可 -- 持平 0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第四季 -- 赤字125 0330 澳洲央行利率决定 3月 -- 2.25% 2230 澳洲AIG服务业指数 2月 -- 49.9 3月4日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.7% 3月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 -- +0.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 -- 逆差4.36 2230 澳洲AIG建筑指数 2月 -- 46
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。