日韩经济指标预测--2月26日-3月5日****

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月25日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超4,352 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,139 2月26日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 74 2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +0.4% +0.4% (较上年同期) -4.1% -3.4% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 +2.3% +2.5% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 1月 1.15 1.15 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本工业生产 1月初值 +2.7% +0.8% 一个月预估值 -- +6.3% 两个月预估值 -- -1.8% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -1.3% +0.2% 2月27日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.5% 房屋开工(较上年同期) -11.3% -14.7% 3月2日当周 3月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -- -0.7% 进口(较上年同期) -- -11.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差54.0 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +5.5% 2300 韩国经常帐(亿美元) 1月 -- 盈余76.6 2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- +3.0% (较上年同期) -- +0.4% 服务业产出(较前月) -- 持平 -- 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,621.9 3月2日(一) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 51.5 -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 2月 -- 51.1 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.8% 3月3日(二) 0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.5% 3月4日(三) 暂无重要经济指标公布 3月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,611(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。