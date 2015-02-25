美国债市：五年期公债标售吸引强劲需求，得标收益率高于1月

路透纽约2月25日 - 美国财政部数据显示，周三标售的350亿美元五年期公债，得标收益率(殖利率)为1.480%，高于1月标售时的1.288%。

投标倍数为2.54，高于1月标售时的2.49，并且是去年11月触及2.91倍以来的最高水平。

“我们预期到这次标售结果不错，实际情况略好于平均水平，但不是特别出色，”法国巴黎银行的利率策略师Aaron Kohli在一份报告中这样评论这次标售。

在这次五年期公债标售 中，外国央行、基金经理和其它间接投标者购买比重为60.08%，低于1月份的63.07%。

小型债券交易商、大型货币经理和直接投标者购入7.59%，低于1月时的9.49%。

华尔街一级交易商购入32.43%，高于1月时的27.45%。(完)