美国债市：五年期公债标售吸引强劲需求，得标收益率高于1月

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透纽约2月25日 - 美国财政部数据显示，周三标售的350亿美元五年期公债，得标收益率(殖利率)为1.480%，高于1月标售时的1.288%。
投标倍数为2.54，高于1月标售时的2.49，并且是去年11月触及2.91倍以来的最高水平。
“我们预期到这次标售结果不错，实际情况略好于平均水平，但不是特别出色，”法国巴黎银行的利率策略师Aaron Kohli在一份报告中这样评论这次标售。
在这次五年期公债标售 中，外国央行、基金经理和其它间接投标者购买比重为60.08%，低于1月份的63.07%。
小型债券交易商、大型货币经理和直接投标者购入7.59%，低于1月时的9.49%。
华尔街一级交易商购入32.43%，高于1月时的27.45%。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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