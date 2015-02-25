欧洲政经：若希腊坚持改革，可能重新接受其债券作抵押品--ECB总裁

但德拉吉也谨慎表示，欧元区国家必须实施“决定性的”改革，并向共同的经济治理体系迈进，以实现“真正的”货币联盟。

与美国不同，欧元区19国的联盟经常存在障碍，各国都想维护自己的独立性且经济存在不同立场，比如在严格实施欧洲预算规则方面。

周三稍早，欧盟执委会允许法国在2017年以前把预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟的3%标准以下。此前，欧盟已把法国达标期限延长到2015年，但法国仍未达标。(完)