欧洲政经：若希腊坚持改革，可能重新接受其债券作抵押品--ECB总裁

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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但德拉吉也谨慎表示，欧元区国家必须实施“决定性的”改革，并向共同的经济治理体系迈进，以实现“真正的”货币联盟。
与美国不同，欧元区19国的联盟经常存在障碍，各国都想维护自己的独立性且经济存在不同立场，比如在严格实施欧洲预算规则方面。
周三稍早，欧盟执委会允许法国在2017年以前把预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟的3%标准以下。此前，欧盟已把法国达标期限延长到2015年，但法国仍未达标。(完)
(编译 张涛/孙茉莉；审校 李婷仪)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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