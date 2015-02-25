《全球汇市》美联储主席讲话令美元多头失望，澳元注意力转向数据

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1361 1.1361 +0.00 -6.08 1.2097
美元/日圆 118.84 118.84 +0.00 -0.70 119.68
美元/瑞郎 0.9484 0.9483 +0.01 -4.60 0.9941
英镑/美元 1.5523 1.5527 -0.03 -0.32 1.5573
美元/加元 1.2431 1.2434 -0.02 +7.00 1.1618
澳元/美元 0.7879 0.7882 -0.04 -3.54 0.8168
新西兰元/美元 0.7569 0.7553 +0.21 -2.92 0.7797
澳元/日圆 93.630 93.670 -0.04 -4.21 97.750
新西兰元/日圆 89.950 89.760 +0.21 -3.60 93.310
英镑/日圆 184.48 184.52 -0.02 -1.02 186.38
澳元/新西兰元 1.0403 1.0429 -0.25 -0.63 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/陈宗琦/戴素萍/郑茵 审校 孙茉莉/徐文焰)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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