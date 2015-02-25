美国与加拿大经济指标预测--2月26日-3月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月23日当周
2月26日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 105.3
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.6% -0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% +0.8%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%
1330 美国耐久财订单 1月 +1.7% -3.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.8%
扣除国防的耐久财订单 -- -3.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% -0.1%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月21日当周 29.0 28.3
四周均值(万人) -- 28.325
续请失业金人数(万人) 2月14日当周 239.0 242.5
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) +0.7% +1.5%
央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 12月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +5.3%
房价指数 -- 216.9
1600 美国堪萨斯联储综合指数 2月 -- 正3
制造业指数 -- 负2
2月27日(五)
1330 美国实质GDP环比年率 第四季修正值 +2.1% +2.6%
GDP最终销售 +1.6% +1.8%
GDP消费支出 -- +4.3%
GDP隐性平减指数 持平 -0.1%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -0.5% -0.5%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 58.0 59.4
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月终值 94.0 93.6
现况指数 103.0 103.1
预期指数 87.8 87.5
1500 美国成屋待完成销售指数 1月 -- 100.7
指数变动(较前月) +2.0% -3.7%
3月2日当周
3月2日(一)
1330 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- -0.1%
个人所得(较前月) +0.4% +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.7%
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 2月 -- 51.0
1430 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字84.0
1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 54.3
1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +0.3% +0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 53.4 53.5
就业指数 -- 54.1
新订单指数 -- 52.9
投入物价指数 34.0 35.0
1800 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 1月 -- +0.7%
3月3日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.7%
GDP环比年率 第四季 -- +2.8%
GDP(较前月) 12月 -- -0.2%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -0.5%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 2月 -- 671.1
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 2月 1,680 1,666
3月4日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加21.1 增加21.3
1445 美国Markit综合PMI 2月终值 -- 56.8
Markit服务业PMI -- 57.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 2月 56.5 56.7
企业活动指数 60.9 61.5
就业指数 -- 51.6
新订单指数 -- 59.5
价格指数 -- 45.5
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.75%
3月5日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 5.304
1330 美国劳工成本 第四季修正值 +3.1% +2.7%
非农生产率环比年率 -2.3% -1.8%
1500 美国耐久财订单(较上月) 1月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财订单 -- --
1500 美国工厂订单(较上月) 1月 -0.6% -3.4%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 42.6
经季节调整的PMI -- 45.4 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 王颖；审校 张涛)